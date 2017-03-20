Сообщения о бомбе в прокуратуре Парижа оказались ложными

Полицейские в ходе проверки не обнаружили бомбы в здании прокуратуры Парижа, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".

Более часа стражи порядка и саперы проводили проверку в здании одного из подразделений прокуратуры Парижа, занимающегося финансовыми делами. В это время всех людей, находившихся в прокуратуре, эвакуировали. В настоящее время они вернулись к работе.

Ранее в прокуратуру поступил анонимный звонок, сообщивший о якобы заложенной в здании бомбе.