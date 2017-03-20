В ЕС готовы к старту Brexit

В ЕС заявили в понедельник, что готовы к началу процесса Brexit, сообщил журналистам в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
"Да, все готово (к началу выхода Великобритании из ЕС-ИФ). Во всяком случае, с нашей стороны", - заявил М.Схинас, отметив, что в ЕК были проинформированы об этих планах.
По его словам, Еврокомиссия находится в высокой степени готовности, в Брюсселе ожидают официального уведомления, которое поступит 29 марта.
Он пояснил, что после получения уведомления, Европейский Совет примет директивные указания, это будет политическая реакция ЕС. Председатель Евросовета Дональд Туск созовет совещание на высшем уровне ЕС, и "немедленно" последует рекомендация об открытии переговоров. Затем Совет ЕС в качестве юридического обоснования официально разрешит переговоры и утвердит мандат, чтобы координатор ЕС по переговорам о выходе Великобритании из Евросоюза Мишель Барнье мог приступить к работе.
М.Схинас предположил, что после поступления уведомления Лондона может последовать заявление 27 государств ЕС, и в контексте этого заявления также выскажутся представители переговорщиков.
Ранее постоянный представитель Великобритании при ЕС Тимоти Барроу заявил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй запустит процедуру выхода Великобритании из ЕС 29 марта.
Первым шагом станет уведомление ЕС о старте Brexit: Лондон отправит в Брюссель подробное письмо о позиции Британии и том, что Лондон запускает статью 50 Лиссабонского договора, чтобы покинуть Евросоюз.
Королева Великобритании Елизавета II официально одобрила закон о Brexit 16 марта. До этого законопроект одобрили обе палаты парламента в неизменном виде.
Процесс выхода Британии из ЕС, как ожидается, должен продлиться два года.
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