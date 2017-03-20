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Дальнее зарубежье 20.03.2017 17:39

Трамп заявил, что представители предвыборного штаба Клинтон контактировали с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо изучить контакты представителей избирательного штаба бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон с россиянами, но выразил сомнение, что демократы позволят ФБР это сделать.

"А что насчет всех контактов (представителей - ИФ) избирательной кампании Клинтон с русскими? Также, не правда ли, что DNC (Национальный комитет демократической партии - ИФ) не позволил бы ФБР это рассмотреть?" - написал он в понедельник в своем микроблоге в Твиттере.

Д.Трамп сделал это заявление незадолго до того, как в конгрессе стартует первый раунд слушаний в комитете по разведке Палаты представителей вопроса о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы в США.

Демократы обвиняют представителей команды Д.Трампа в связях с Россией. Из-за контактов с послом РФ в США Сергеем Кисляком был вынужден уйти в отставку бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн. Глава Минюста Джефф Сешнс из-за того, что в бытность сенатором контактировал с С.Кисляком, был отстранен от расследования предположительного влияния России на президентские выборы в США.

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Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ, ДЕМОКРАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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