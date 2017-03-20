Трамп заявил, что представители предвыборного штаба Клинтон контактировали с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо изучить контакты представителей избирательного штаба бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон с россиянами, но выразил сомнение, что демократы позволят ФБР это сделать.

"А что насчет всех контактов (представителей - ИФ) избирательной кампании Клинтон с русскими? Также, не правда ли, что DNC (Национальный комитет демократической партии - ИФ) не позволил бы ФБР это рассмотреть?" - написал он в понедельник в своем микроблоге в Твиттере.

Д.Трамп сделал это заявление незадолго до того, как в конгрессе стартует первый раунд слушаний в комитете по разведке Палаты представителей вопроса о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы в США.

Демократы обвиняют представителей команды Д.Трампа в связях с Россией. Из-за контактов с послом РФ в США Сергеем Кисляком был вынужден уйти в отставку бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн. Глава Минюста Джефф Сешнс из-за того, что в бытность сенатором контактировал с С.Кисляком, был отстранен от расследования предположительного влияния России на президентские выборы в США.