Трамп призвал не верить опросам CNN

Президент США Дональд Трамп призывает не верить опросам, публикуемым телеканалом Си-эн-эн.

"Только что узнал, что Fake News CNN (англ.: "фальшивые новости" - ИФ) опять проводит опросы, несмотря на то, что их предвыборные опросы оказались полной катастрофой. На Fox рейтинги (поддержки Д.Трампа - ИФ) выше", - написал он в своем Twitter.

Ранее на сайте Си-эн-эн были опубликованы результаты опроса исследовательской службы "Гэллап", согласно которым рейтинг одобрения деятельности Д.Трампа на посту президента США достиг рекордно низкой отметки: 37%. Кроме того 58% опрошенных заявили, что не доверяют президенту.