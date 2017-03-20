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Дальнее зарубежье 20.03.2017 18:32

Трамп призвал не верить опросам CNN

Президент США Дональд Трамп призывает не верить опросам, публикуемым телеканалом Си-эн-эн.

"Только что узнал, что Fake News CNN (англ.: "фальшивые новости" - ИФ) опять проводит опросы, несмотря на то, что их предвыборные опросы оказались полной катастрофой. На Fox рейтинги (поддержки Д.Трампа - ИФ) выше", - написал он в своем Twitter.

Ранее на сайте Си-эн-эн были опубликованы результаты опроса исследовательской службы "Гэллап", согласно которым рейтинг одобрения деятельности Д.Трампа на посту президента США достиг рекордно низкой отметки: 37%. Кроме того 58% опрошенных заявили, что не доверяют президенту.

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Тэги: США, ТРАМП, СМИ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]