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Дальнее зарубежье 20.03.2017 18:48

Бриллиант "Розовая звезда" представлен в Лондоне перед продажей на аукционе в Гонконге

Аукционный дом Сотбис представил самый большой в мире бездефектный бриллиант розового оттенка "Розовая звезда" в Лондоне, прежде чем выставить его на продажу в Гонконге, сообщило в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

Согласно прогнозам аукционеров, 4 апреля в Гонконге этот драгоценный камень в 59.60 карат может уйти с молотка за сумму более $60 млн.

В таком случае "Розовая звезда" станет самым дорогим розовым бриллиантом, когда-либо проданным на аукционе.

Алмаз, ставший бриллиантом "Розовая звезда", был добыт в Африке в 1999 году.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГОНКОНГ, СОТБИС, БРИЛЛИАНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]