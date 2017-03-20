Аукционный дом Сотбис представил самый большой в мире бездефектный бриллиант розового оттенка "Розовая звезда" в Лондоне, прежде чем выставить его на продажу в Гонконге, сообщило в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.
Согласно прогнозам аукционеров, 4 апреля в Гонконге этот драгоценный камень в 59.60 карат может уйти с молотка за сумму более $60 млн.
В таком случае "Розовая звезда" станет самым дорогим розовым бриллиантом, когда-либо проданным на аукционе.
Алмаз, ставший бриллиантом "Розовая звезда", был добыт в Африке в 1999 году.
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