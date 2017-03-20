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Внутренняя политика 20.03.2017 18:31

День открытых дверей по случаю праздника Новруз проходит в воинских частях Азербайджана

День открытых дверей по случаю праздника Новруз проходит в понедельник в воинских частях Азербайджана, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

Двери воинских частей, в соответствие с распоряжением министра обороны Азербайджана Закира Гасанова, открылись в 11 часов утра 20 марта для посетителей.

Представители общественности и СМИ ознакомились с созданными в воинских частях жилищными и бытовыми условиями и побывали в служебных и административных зданиях, солдатских общежитиях и столовых.

В день открытый дверей созданы условия для встречи военнослужащих с родными и близкими, а также предусмотрена организация концертных программ и культурно-массовых мероприятий.

В одной из воинских частей в поселке Пута с родителями и близкими военнослужащих встретился министр обороны Закир Гасанов.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМИЯ, ОТКРЫТЫЕ/ДВЕРИ, НОВРУЗ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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