День открытых дверей по случаю праздника Новруз проходит в воинских частях Азербайджана

День открытых дверей по случаю праздника Новруз проходит в понедельник в воинских частях Азербайджана, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.
Двери воинских частей, в соответствие с распоряжением министра обороны Азербайджана Закира Гасанова, открылись в 11 часов утра 20 марта для посетителей.
Представители общественности и СМИ ознакомились с созданными в воинских частях жилищными и бытовыми условиями и побывали в служебных и административных зданиях, солдатских общежитиях и столовых.
В день открытый дверей созданы условия для встречи военнослужащих с родными и близкими, а также предусмотрена организация концертных программ и культурно-массовых мероприятий.
В одной из воинских частей в поселке Пута с родителями и близкими военнослужащих встретился министр обороны Закир Гасанов.
Р.Бабаев
Доллар слабо дешевеет к евро и иене в понедельник
Нефть дешевеет в понедельник, Brent торгуется у $51,44 за баррель
Более полукилограмма героина изъяла полиция у наркоторговцев в Азербайджане
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 2 человека, еще 7 пострадали – МВД
На Каспии найдено тело, возможно, еще одного из пропавших в декабре азербайджанских нефтяников
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Арестован экс-депутат парламента Молдавии, фигурант дела о шпионаже в пользу России
Десятки человек могли погибнуть при крушении самолета в Южном Судане, 14 выжили - СМИ
СБУ подготовила документ о запрете въезда в Украину российской участнице Евровидения
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Azersun Holding стал генеральным спонсором Caspian Energy Forum Baku 2017
AzMetco стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Банк ВТБ (Азербайджан) будет обслуживать клиентов и в праздничные дни
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»