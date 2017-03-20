ЕС ввел санкции против четырех сирийских высокопоставленных военных

Совет ЕС принял решение по письменной процедуре в понедельник о внесении четырех высокопоставленных сирийских военных в список лиц, подпадающих под ограничительные меры, введенные ЕС против режима Дамаска.
"ЕС в соответствии со своей политикой борьбы против распространения и применения химического оружия вписал (в "черный список" - ИФ) этих четырех человек по причине их роли в использовании химического оружия против гражданского населения", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе пресс-службой совета.
В документе отмечается, что этим решением число лиц, которым запрещен въезд в Евросоюз и банковские активы которых заморожены, увеличено до 239. Все они считаются ответственными за репрессии против гражданского населения в Сирии или извлекающими выгоду от существующего режима и поддерживающими его.
В сообщении говорится также о заморозке активов 67 юридических лиц.
В более широком плане действующие против Сирии меры включают нефтяное эмбарго, ограничение ряда инвестиций, замораживание авуаров в ЕС Сирийского центрального банка, экспорта оборудования и технологий, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, а также оборудования и технологий, предназначенных для отслеживания или перехвата сообщений в Интернете или телефонной связи.
Совет ЕС напоминает, что эти меры продлевались 27 мая 2016 года и действуют до 1 июня 2017 года. "ЕС остается решительно привержен поиску надежного политического решения для конфликта в Сирии в существующих рамках, определенных ООН, принимая во внимание, что не существует военного решения для прекращения гражданской войны в стране", - гласит коммюнике.
В нем сообщается, что решение Совета ЕС, включая новые имена в списке, будут опубликованы в "Официальном журнале" ЕС 21 марта 2017 года.
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