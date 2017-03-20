Более $75 млн собрано в защиту объектов культуры от действий ИГ, новый фонд разместится в Женеве

Свыше $75 млн выделили страны-доноры на защиту объектов культурного наследия, находящихся под угрозой в результате вооруженных конфликтов и действий террористов ИГИЛ.
Средства собраны на международной конференции, которая прошла в понедельник в музее Лувра в Париже.
Президент Франции Франсуа Олланд объявил на донорском форуме, что созданный фонд наследия планируется довести до $100 млн, и призвал страны вносить свой вклад.
По сообщению информационного агентства Ассошиэйтед пресс, Франция выделила в фонд $30 млн, Саудовская Аравия $20 млн, ОАЭ обещали предоставить $15 млн, Кувейт - $5 млн, Люксембург - $3 млн, Марокко - $1,5 млн и филантроп Томас Каплан - $1млн.
Швейцария заявила, что окажет административную и юридическую поддержку фонду, разместит его в Женеве. Италия сообщила, что выделит военный персонал и экспертов.
Целью конференции было учреждение международного фонда с целью предотвратить или остановить уничтожение исторических памятников. Организаторы также хотят создать перечень объектов для временного хранения находящихся под угрозой артефактов и финансировать восстановление поврежденных в результате вооруженных конфликтов культурных и исторических памятников.
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