Более $75 млн собрано в защиту объектов культуры от действий ИГ, новый фонд разместится в Женеве

Свыше $75 млн выделили страны-доноры на защиту объектов культурного наследия, находящихся под угрозой в результате вооруженных конфликтов и действий террористов ИГИЛ.

Средства собраны на международной конференции, которая прошла в понедельник в музее Лувра в Париже.

Президент Франции Франсуа Олланд объявил на донорском форуме, что созданный фонд наследия планируется довести до $100 млн, и призвал страны вносить свой вклад.

По сообщению информационного агентства Ассошиэйтед пресс, Франция выделила в фонд $30 млн, Саудовская Аравия $20 млн, ОАЭ обещали предоставить $15 млн, Кувейт - $5 млн, Люксембург - $3 млн, Марокко - $1,5 млн и филантроп Томас Каплан - $1млн.

Швейцария заявила, что окажет административную и юридическую поддержку фонду, разместит его в Женеве. Италия сообщила, что выделит военный персонал и экспертов.

Целью конференции было учреждение международного фонда с целью предотвратить или остановить уничтожение исторических памятников. Организаторы также хотят создать перечень объектов для временного хранения находящихся под угрозой артефактов и финансировать восстановление поврежденных в результате вооруженных конфликтов культурных и исторических памятников.