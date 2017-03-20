Суд в Ставрополе арестовал на два месяца активиста "Яблока" Кирилла Бобро, который ранее был задержан за хранение наркотиков, сообщает пресс-служба партии.
"Ленинский районный суд Ставрополя арестовал на два месяца активиста местного "Яблока" 25-летнего Кирилла Бобро", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.
По словам присутствовавшего на заседании зампреда партии Николая Рыбакова, которые приводят в пресс-службе партии, суд вынес решение об аресте К.Бобро, несмотря на готовность "Яблока" внести залог и наличие у активиста детей.
"Он попросил судью отпустить его под домашний арест, чтобы хотя бы какое-то время провести со своим маленьким сыном. Но ни это, ни ходатайство о внесении залога от "Яблока" для того, чтобы выпустить его под домашний арест, суд не убедили", - сообщил Н.Рыбаков по итогам судебного заседания.
К.Бобро был задержан 16 марта после обыска в его квартире. В ходе обыска дома у активиста были изъяты два пакетика с неизвестными веществами, которые экспертиза определила как героин и марихуана. В отношении активиста возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК - хранение наркотиков в крупном размере.
"Сам Кирилл категорически отрицает факт хранения запрещенных веществ. И он, и его адвокат Виталий Зубенко не сомневается, что изъятые пакетики были подброшены полицейскими. Суд, однако, не убедило даже то обстоятельство, что до обыска силовики около часа не могли попасть в квартиру Бобро, ожидавшего приезда адвоката, - за это время он мог избавиться от запрещенных веществ, если бы они действительно хранились в квартире", - отметили в партии.
В "Яблоке" убеждены, что преследование К.Бобро политически мотивировано, заявление с требованием незамедлительно освободить активиста и закрыть уголовное дело было принято в субботу на Федеральном совете партии.
В пресс-службе партии отмечают, что это не первый конфликт активистов "Молодежного Яблока" с местными правоохранительными органами. В частности, в феврале К.Бобро уже арестовывали на трое суток за проведение пикетов.
День открытых дверей по случаю праздника Новруз проходит в воинских частях Азербайджана
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов 143 раза
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана 136 раз - Минобороны
Доллар слабо дешевеет к евро и иене в понедельник
Нефть дешевеет в понедельник, Brent торгуется у $51,44 за баррель
Более полукилограмма героина изъяла полиция у наркоторговцев в Азербайджане
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 2 человека, еще 7 пострадали – МВД
На Каспии найдено тело, возможно, еще одного из пропавших в декабре азербайджанских нефтяников
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Azersun Holding стал генеральным спонсором Caspian Energy Forum Baku 2017
AzMetco стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Банк ВТБ (Азербайджан) будет обслуживать клиентов и в праздничные дни
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»