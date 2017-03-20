Суд в Ставрополе арестовал на два месяца активиста "Яблока" Кирилла Бобро, который ранее был задержан за хранение наркотиков, сообщает пресс-служба партии.

"Ленинский районный суд Ставрополя арестовал на два месяца активиста местного "Яблока" 25-летнего Кирилла Бобро", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

По словам присутствовавшего на заседании зампреда партии Николая Рыбакова, которые приводят в пресс-службе партии, суд вынес решение об аресте К.Бобро, несмотря на готовность "Яблока" внести залог и наличие у активиста детей.

"Он попросил судью отпустить его под домашний арест, чтобы хотя бы какое-то время провести со своим маленьким сыном. Но ни это, ни ходатайство о внесении залога от "Яблока" для того, чтобы выпустить его под домашний арест, суд не убедили", - сообщил Н.Рыбаков по итогам судебного заседания.

К.Бобро был задержан 16 марта после обыска в его квартире. В ходе обыска дома у активиста были изъяты два пакетика с неизвестными веществами, которые экспертиза определила как героин и марихуана. В отношении активиста возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК - хранение наркотиков в крупном размере.

"Сам Кирилл категорически отрицает факт хранения запрещенных веществ. И он, и его адвокат Виталий Зубенко не сомневается, что изъятые пакетики были подброшены полицейскими. Суд, однако, не убедило даже то обстоятельство, что до обыска силовики около часа не могли попасть в квартиру Бобро, ожидавшего приезда адвоката, - за это время он мог избавиться от запрещенных веществ, если бы они действительно хранились в квартире", - отметили в партии.

В "Яблоке" убеждены, что преследование К.Бобро политически мотивировано, заявление с требованием незамедлительно освободить активиста и закрыть уголовное дело было принято в субботу на Федеральном совете партии.

В пресс-службе партии отмечают, что это не первый конфликт активистов "Молодежного Яблока" с местными правоохранительными органами. В частности, в феврале К.Бобро уже арестовывали на трое суток за проведение пикетов.