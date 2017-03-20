Десятки человек могли погибнуть при крушении самолета в Южном Судане, 14 выжили - СМИ

Пассажирский авиалайнер в понедельник потерпел крушение в Южном Судане, сообщает в понедельник сайт британской газеты "Индепендент".

По первоначальным данным, на борту находились 44 человека.

При этом 14 пассажиров удалось обнаружить живыми, и в настоящий момент они госпитализированы.

Точное число жертв авиакатастрофы пока не приводится.

Авиакатастрофа произошла на территории города Вау, который является административным центром штата Западный Бахр-эль-Газаль.