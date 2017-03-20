СБУ подготовила документ о запрете въезда в Украину российской участнице Евровидения

Служба безопасности Украины подготовила решение о запрете на въезд в страну незаконно посетившей Крым российской исполнительнице на Евровидении Юлии Самойловой.

"На эту минуту решение о ее запрете въезда еще не принято, но, открою тайну - соответствующий документ уже подготовлен", - сказал глава СБ Украины Василий Грицак журналистам в понедельник в Киевес.

При этом В.Грицак пояснил, что его позиция как руководителя спецслужбы однозначна: "закон должен быть один для всех". "Она не просто посещала Крым, она оставила следы в социальных сетях, где она высказывалась по поводу Украины, ее власти, взятого курса на евроатлантическую интеграцию. Моя позиция четкая: я считаю, что она не должна приезжать в Украину", - сказал глава СБУ.

Как сообщалось, Россию на Евровидении-2017 будет представлять Ю.Самойлова с песней "Flame is Burning". Она с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

Служба безопасности Украины сообщила, что проверит достоверность информации о возможных поездках Ю.Самойловой в Крым, и после этого примет решение относительно ее допуска на украинскую территорию.

Государственный секретарь министерства информационной политики Артем Биденко заявил, что министерство изучает информацию относительно возможного выступления Ю.Самойловой в Крыму. Он отметил, что Мининформполитики не будет обращаться к Службе безопасности Украины с просьбой об изучении ситуации, поскольку СБУ уже в курсе и изучает ситуацию .

Народный депутат Украины (фракция "Народный фронт"), советник министра внутренних дел Антон Геращенко выразил мнение, что украинская сторона может позволить представительнице России Ю.Самойловой прибыть в Украину, но за посещение оккупированного Крыма ей придется ответить согласно украинскому законодательству. Он привел выдержки из законодательства Украины, определяющие такую процедуру.

14 марта исполнительный директор конкурса "Евровидение" Йон Ола Санд заявил, что в вопросе участия российской исполнительницы Юлии Самойловой решение должны принимать украинские власти.

Ранее глава СБУ выразил убеждение, что отправляя на песенный конкурс Ю.Самойлову, власти РФ решили проверить реакцию украинской стороны, и заверил, что "реакция СБУ обязательно будет", но хотел бы, чтобы была реакция не только спецслужбы: "Мы хотели бы также услышать выводы по этому вопросу организаторов Евровидения, Министерства культуры, других соответствующих ведомств".

В понедельник, 20 марта, в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" В.Грицак сообщил, что СБУ в ближайшее время примет решение относительно запрета на въезд в страну Ю.Самойловой.