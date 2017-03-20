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Дальнее зарубежье 20.03.2017 19:01

Миллиардер Дэвид Рокфеллер скончался на 102-м году жизни

Американский банкир и миллиардер Дэвид Рокфеллер ушел из жизни в возрасте 101 года, пишет в понедельник газета "Нью-Йорк таймс".

Смерть миллиардера подтвердил представитель семьи Рокфеллеров Фрейзер Сител.

По данным издания, Д.Рокфеллер скончался в своем доме, расположенном в одном из округов штата Нью-Йорк.

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Тэги: США, РОКФЕЛЛЕР, КОНЧИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]