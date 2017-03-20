Миллиардер Дэвид Рокфеллер скончался на 102-м году жизни

Американский банкир и миллиардер Дэвид Рокфеллер ушел из жизни в возрасте 101 года, пишет в понедельник газета "Нью-Йорк таймс".

Смерть миллиардера подтвердил представитель семьи Рокфеллеров Фрейзер Сител.

По данным издания, Д.Рокфеллер скончался в своем доме, расположенном в одном из округов штата Нью-Йорк.