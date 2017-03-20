Арестован экс-депутат парламента Молдавии, фигурант дела о шпионаже в пользу России

Суд Центрального сектора Кишинева вынес решение об аресте на 30 суток бывшего депутата парламента Молдавии Юрия Болбочану, который является фигурантом дела о шпионаже в пользу России.

Как передает корреспондент "Интерфакса", решение принято в понедельник по требованию прокуроров.

Ю.Болбочану был задержан в минувшую пятницу вечером после того, как были проведены обыски в его доме. Что было найдено при обысках и какой статус у задержанного не сообщалось.

И.о. заместителя начальника прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виталий Бусуйок заявил, что Ю.Болбочану предъявлено обвинение в измене Родине.

По его словам, задержание произошло после встречи с секретным агентом, который действовал под прикрытием.

"У нас есть доказательства того, что Ю.Болбочану был завербован иностранной спецслужбой, и действовал в ущерб государственной безопасности, целостности и суверенитету Молдавии", - сказал В.Бусуйок.

Согласно постановлению прокуроров, с которым ранее ознакомили "Интерфакс", уголовное преследование начато летом прошлого года в соответствие со ст. 337 "Измена Родине" и ст. 338 "Шпионаж" УК Молдовы.

Из документа следует, что "Юрий Болбочану поддерживал контакты с помощником военного атташе посольства России в Молдове Александром Грудиным и передавал ему информацию". В постановлении отмечается, "что во время своих встреч Ю.Болбочану и А.Грудин предпринимали "строгие меры по конспирации".

Согласно документу, Служба информации и безопасности Молдавии также установила, что "Ю.Болбочану поддерживает связи с людьми, заинтересованными в получении информации государственной важности, в том числе с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в стране".

Ю.Болбочану был депутатом по спискам Демократической партии в предыдущем парламенте, который был избран 25 ноября 2010 года. В начале марта 2014 года, за полгода до истечения мандата, он заявил о том, что разочаровался в Демпартии, а также о выходе из ДПМ и ее парламентской фракции.

Он фигурировал тогда в списке из восьми депутатов, которых пытались подкупить с целью развала парламентского большинства, дестабилизации ситуации в стране и провоцирования досрочных выборов. С осени 2014 года, когда истекли депутатские полномочия Ю.Болбочану, он политикой не занимался.