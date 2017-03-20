Россия пыталась навредить Хиллари Клинтон, считает директор ФБР

Директор ФБР Джеймс Коми в понедельник на слушаниях в конгрессе США выразил мнение, что российская сторона хотела навредить Хиллари Клинтон в предвыборной гонке.

"Оценка разведсообщества такова: с лета прошлого года, когда данные опросов показали, что Х.Клинтон вышла вперед, российская сторона сфокусировалась на том, чтобы навредить ей", - сказал Дж.Коми.