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Дальнее зарубежье 20.03.2017 20:32

Россия пыталась навредить Хиллари Клинтон, считает директор ФБР

Директор ФБР Джеймс Коми в понедельник на слушаниях в конгрессе США выразил мнение, что российская сторона хотела навредить Хиллари Клинтон в предвыборной гонке.

"Оценка разведсообщества такова: с лета прошлого года, когда данные опросов показали, что Х.Клинтон вышла вперед, российская сторона сфокусировалась на том, чтобы навредить ей", - сказал Дж.Коми.

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Тэги: США, ФБР, КЛИНТОН, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]