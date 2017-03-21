Тиллерсон в апреле посетит Россию - госдеп

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, как ожидается, в апреле посетит Россию, сообщил госдепартамент США.

"Он (Р.Тиллерсон - ИФ) поедет на встречу "большой семерки" в Италию, а затем проведет встречи в России", - сообщили "Интерфаксу" в госдепартаменте.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в ведомстве, Р.Тиллерсон в Москве проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.