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Дальнее зарубежье 21.03.2017 08:45

Тиллерсон в апреле посетит Россию - госдеп

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, как ожидается, в апреле посетит Россию, сообщил госдепартамент США.

"Он (Р.Тиллерсон - ИФ) поедет на встречу "большой семерки" в Италию, а затем проведет встречи в России", - сообщили "Интерфаксу" в госдепартаменте.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в ведомстве, Р.Тиллерсон в Москве проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]