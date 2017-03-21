КНДР наращивает возможности по производству ядерного оружия - глава МАГАТЭ

Северная Корея в последние годы успешно расширяет возможности в области производства ядерного оружия, считает генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано.
В интервью Wall Street Journal он заявил, что "как она (КНДР - ИФ) и говорит, она добивается успехов" в деле разработки и производства ядерного оружия. По словам Ю.Амано, за несколько последних лет в КНДР вдвое увеличились мощности по обогащению урана.
Он сказал, что следует продолжить попытки решения северокорейской ядерной проблемы путем переговоров с Пхеньяном. Вместе с тем, глава агентства предостерег от "оптимизма" в этой области, выразил сомнение, что это возможно по образцу достижения соглашения с Ираном.
С аналогичных позиций выступают и Соединенные Штаты.
США больше не видят смысла в продолжении шестисторонних переговоров по урегулированию ядерной проблемы КНДР, заявила накануне постпред США в ООН Никки Хейли.
"Мы не хотим возвращаться к шестисторонним переговорам, - сказала она в интервью Си-эн-эн. - Мы уже там были и занимались этим".
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе визита в Японию на минувшей неделе заявил, что попытки добиться денуклеаризации Корейского полуострова, предпринимавшиеся в течение 20 лет, не принесли результата.
"Думаю, важным будет признать, что дипломатические и другие усилия за последние 20 лет, которые предпринимались с тем, чтобы побудить Северную Корею к денуклеаризации, провалились", - сказал он накануне отбытия в Южную Корею.
Р.Тиллерсон подчеркнул: "В условиях как никогда серьезной угрозы (со стороны КНДР - ИФ), очевидно, что нужен новый подход".
Он отметил, что США "не снимают с повестки дня" решение северокорейской проблемы военным путем.
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