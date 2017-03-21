Севший в Гомеле самолет с радиоактивным грузом перевозил оборудование с армянской АЭС - Минэнерго Армении

Самолет с превышением допустимого радиационного фона перевозил из Армении в Хорватию оборудование, использованное в рамках модернизации армянской АЭС.

Как сообщили государственному информагентству "Арменпресс" в Министерстве энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении, выбранная основным заказчиком проведения работ по продлению срока эксплуатации армянской АЭС и модернизации основных узлов - компанией "Русатомсервис" в качестве подрядчика хорватская компания "Хрид" 3 октября 2016 года импортировала в Армению оборудование "с целью проведения работ по контролю за эксплуатацией в рамках программы модернизации".

"После завершения работ оборудование было переправлено из Армении компанией "Хрид" таким же путем, как и было импортировано. Белорусская авиакомпания JSC Aircompani Grodna 15 марта 2017 года представила заявку на выполнение рейса Ереван-Гомель. Авиационным властям Белоруссии в сопроводительных груз документах была предоставлена соответствующая информация, и было получено разрешение на полет", - отметили в министерстве.

Согласно сообщению, процесс перевозки оборудования был осуществлен в соответствии с заключенным транспортной компанией договорам и всеми международными регулировками.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об инциденте с выявленными радиоактивными веществами в самолете, следовавшем из Армении в ЕС транзитом через его страну.