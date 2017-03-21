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Дальнее зарубежье 21.03.2017 10:18

$740 млн "отмытых" российских денег прошли через британские банки - Guardian

Через 17 крупнейших британских банков, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, прошли почти $740 млн в рамках международной схемы по отмыванию денег из России, пишет во вторник The Guardian.

Согласно документам, которые изучили журналисты газеты, в рамках этой схемы из России было выведено в 2010-2014 гг. почти $20 млрд, однако сумма может достигать и $80 млрд.

Следователи пытаются выяснить, кто из состоятельных и политически влиятельных граждан России участвовал в схеме, которую газета называет "Всемирная прачечная" (the Global Laundromat) и в рамках которой деньги переводились из России сначала в банки Молдавии и Латвии, а затем уже направлялись в банки Великобритании и США.

Британским банкам следователи адресуют вопросы, почему они не остановили сомнительные платежи.

Документы, связанные со схемой, были получены в 2014 г. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) и "Новой газетой", пишет The Guardian.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, БАНКИ, ОТМЫВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]