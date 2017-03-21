Через 17 крупнейших британских банков, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, прошли почти $740 млн в рамках международной схемы по отмыванию денег из России, пишет во вторник The Guardian.
Согласно документам, которые изучили журналисты газеты, в рамках этой схемы из России было выведено в 2010-2014 гг. почти $20 млрд, однако сумма может достигать и $80 млрд.
Следователи пытаются выяснить, кто из состоятельных и политически влиятельных граждан России участвовал в схеме, которую газета называет "Всемирная прачечная" (the Global Laundromat) и в рамках которой деньги переводились из России сначала в банки Молдавии и Латвии, а затем уже направлялись в банки Великобритании и США.
Британским банкам следователи адресуют вопросы, почему они не остановили сомнительные платежи.
Документы, связанные со схемой, были получены в 2014 г. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) и "Новой газетой", пишет The Guardian.
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