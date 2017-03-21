Беспорядки в Батуми негативно отразились на туризме и на имидже города - мэр

Акты вандализма, совершенные в ночь на 12 марта во время массовых беспорядков в Батуми, негативно отразились на туристическом сегменте города, говорится в заявлении, распространенном в понедельник мэром столицы Аджарской автономии Георгием Ермаковым.

"На второй же день были упразднены сотни заявок на забронированные номера в гостиницах", - отметил градоначальник Батуми.

По словам мэра, часть общественности, в основном члены семей и родственники задержанных участников беспорядков, выражают протест и грозят широкомасштабными акциями.

"Для меня, как мэра города Батуми, абсолютно неприемлемо такое отношение. Вся общественность Грузии соглашается в том, что развитие событий 11-12 марта полностью вышло за рамки свободы выражения, и мы имели дело с актами вандализма, которые повредили не только инфраструктуру, но и в целом нанесли ущерб имиджу города", - заявил Г.Ермаков.

При этом он подчеркнул, что Грузия - демократическое государство, в котором защищена свобода выражения каждого человека, но закон превыше всего и подобные преступные действия против страны, ее институтов, обязательно будут наказуемы.

"Мэрия города учитывает конституционное право граждан на свободу выражения и сделает все для того, чтобы это право не было нарушено, но на все существует порядок и форма, которые все должны соблюдать", - говорится в заявлении мэра.

Вечером 11 марта в Батуми у здания управления полиции Аджарии собрались несколько сотен человек, требовавших освобождения задержанных полицией за административные нарушения шестерых местных жителей. После отказа выполнять это требование агрессивно настроенная толпа предприняла попытку ворваться в здание управления, в котором находились задержанные, но спецназ, применив слезоточивый газ и резиновые пули, не позволил этого сделать.

Действия спецназа вызвали дополнительную агрессию толпы, которая начала уничтожать инфраструктуру на прилегающих к зданию полиции улицах и поджигать автомобили. При этом несколько десятков молодых людей с повязками на лицах закидывали камнями полицейских, закрепившихся в здании управления. К активным действиям спецназ и полицейские приступили лишь под утро 12 марта, когда на акции оставались около 100-150 человек.

Сотрудниками полиции в Батуми на территории, прилегающей к зданию управления полиции Аджарии, были задержаны 75 человек, часть из которых была оштрафована за участие в беспорядках, часть после допроса отпустили под подписку явиться в суд. Рассмотрение же по существу дел 15 граждан, находящихся в предварительном заключении по решению суда, назначено на 8 мая. Все задержанные обвиняются в организации массовых беспорядков и участии в них, нападении на полицейских и государственных лиц, уничтожении государственной собственности.

Представители властей заявляют, что акция в Батуми была организована бывшей партией власти "Единое национальное движение".