Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7202 EUR   1.8529 RUR   0.0298 GBR   2.1255 TRY   0.4748

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.75 Brent   51.74

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 12° 23 Мар 10° 24 Мар 10°

Регион 21.03.2017 10:30

Беспорядки в Батуми негативно отразились на туризме и на имидже города - мэр

Акты вандализма, совершенные в ночь на 12 марта во время массовых беспорядков в Батуми, негативно отразились на туристическом сегменте города, говорится в заявлении, распространенном в понедельник мэром столицы Аджарской автономии Георгием Ермаковым.

"На второй же день были упразднены сотни заявок на забронированные номера в гостиницах", - отметил градоначальник Батуми.

По словам мэра, часть общественности, в основном члены семей и родственники задержанных участников беспорядков, выражают протест и грозят широкомасштабными акциями.

"Для меня, как мэра города Батуми, абсолютно неприемлемо такое отношение. Вся общественность Грузии соглашается в том, что развитие событий 11-12 марта полностью вышло за рамки свободы выражения, и мы имели дело с актами вандализма, которые повредили не только инфраструктуру, но и в целом нанесли ущерб имиджу города", - заявил Г.Ермаков.

При этом он подчеркнул, что Грузия - демократическое государство, в котором защищена свобода выражения каждого человека, но закон превыше всего и подобные преступные действия против страны, ее институтов, обязательно будут наказуемы.

"Мэрия города учитывает конституционное право граждан на свободу выражения и сделает все для того, чтобы это право не было нарушено, но на все существует порядок и форма, которые все должны соблюдать", - говорится в заявлении мэра.

Вечером 11 марта в Батуми у здания управления полиции Аджарии собрались несколько сотен человек, требовавших освобождения задержанных полицией за административные нарушения шестерых местных жителей. После отказа выполнять это требование агрессивно настроенная толпа предприняла попытку ворваться в здание управления, в котором находились задержанные, но спецназ, применив слезоточивый газ и резиновые пули, не позволил этого сделать.

Действия спецназа вызвали дополнительную агрессию толпы, которая начала уничтожать инфраструктуру на прилегающих к зданию полиции улицах и поджигать автомобили. При этом несколько десятков молодых людей с повязками на лицах закидывали камнями полицейских, закрепившихся в здании управления. К активным действиям спецназ и полицейские приступили лишь под утро 12 марта, когда на акции оставались около 100-150 человек.

Сотрудниками полиции в Батуми на территории, прилегающей к зданию управления полиции Аджарии, были задержаны 75 человек, часть из которых была оштрафована за участие в беспорядках, часть после допроса отпустили под подписку явиться в суд. Рассмотрение же по существу дел 15 граждан, находящихся в предварительном заключении по решению суда, назначено на 8 мая. Все задержанные обвиняются в организации массовых беспорядков и участии в них, нападении на полицейских и государственных лиц, уничтожении государственной собственности.

Представители властей заявляют, что акция в Батуми была организована бывшей партией власти "Единое национальное движение".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, БАТУМИ, БЕСПОРЯДКИ, МЭР


Похожие новости


Премьер Грузии едет в Батуми Совет национальной безопасности Грузии соберется в Батуми после беспорядков В грузинском Батуми открылся фонтан с чачей Саакашвили обещает сделать Батуми "черноморским Сингапуром"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]