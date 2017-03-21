В Туркменистане впервые выбрали омбудсмена

Меджлис (парламент) Туркменистана в минувший понедельник избрал на должность омбудсмена Яздурсун Гурбанназарову, сообщает Государственное информагентство страны.

На рассмотрение парламентариев были вынесены три кандидатуры, из числа которых посредством тайного голосования народные избранники сделали свой выбор.

В начале марта президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил в парламент анкеты кандидатов на должность полномочного представителя по правам человека.

В Туркменистане с 1 января вступил в силу закон "Об омбудсмене", принятый меджлисом страны в ноябре 2016 года. Он определяет права, обязанности, полномочия, основные направления и гарантии деятельности уполномоченного представителя по правам человека.

Должность омбудсмена учреждена для обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, их соблюдения и уважения органами государственной власти, местного самоуправления и должностными лицами.

Согласно закону, омбудсменом может быть избран гражданин Туркменистана не моложе сорока лет, имеющий опыт в области защиты прав человека и обладающий высокими моральными качествами. Он должен иметь высшее образование, владеть государственным (туркменским) языком и в течение предшествующих десяти лет постоянно проживать и работать в Туркменистане.

Омбудсмен избирается на пять лет. Одно и то же лицо не может быть избрано на эту должность более двух сроков подряд.

Омбудсмен должен содействовать развитию международного сотрудничества в области прав человека, изучению и внедрению международных стандартов, а также реализации международных обязательств Туркменистана по защите прав и свобод человека.

Ежегодно омбудсмен будет представлять президенту Туркменистана доклад о своей деятельности и о ситуации в области прав человека в стране. Доклад должен освещаться в СМИ.

На церемонии инаугурации, состоявшейся 17 февраля 2017 года, Г.Бердымухамедов назвал укрепление социальной и правовой защищённости народа, правовой поддержки граждан одной из основных задач в предстоящие семь лет своего президентского срока.