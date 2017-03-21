Нефть дорожает на ожиданиях возможного продления сокращений нефтедобычи ОПЕК, Brent у $51,9

Нефть сдержанно дорожает в ходе торгов во вторник благодаря ожиданиям, что ОПЕК и не-ОПЕК согласуют продление ограничений нефтедобычи, чтобы поддержать рынок, а сильный мировой спрос будет способствовать сокращению товарных запасов и избыточного предложения топлива, сообщает CNBC.
Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК 21 марта поднялась на 25 центов (0,48%) - до $51,87 за баррель.
Апрельский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 17 центов (0,35%) - до $48,39 за баррель.
Накануне из-за роста числа буровых установок, эксплуатируемых в США, WTI подешевела до минимума за неделю - $48,22 за баррель (-1,2%), тогда как Brent потеряла 0,3% и составила $51,62 за баррель.
Текущее соглашение о снижении объемов добычи действует до конца июня. Однако пока оно не оказало желаемого воздействия на рынок, поскольку не все страны-участницы полностью выполняют взятые на себя обязательства. Кроме того, другие производители, в первую очередь, США, начали наращивать добычу, в результате чего нефть подешевела более чем на 10% с начала 2017 года.
Источники в ОПЕК все чаще говорят о возможности продления договоренностей, но подчеркивают, что для этого нужно заручиться согласием России и других стран, не входящих в картель, пишет Nasdaq.
Трейдеры рассчитывают, что уверенный рост спроса на нефть будет способствовать восстановлению равновесия на рынке и поддержит цены.
"Мировой спрос в 2017 году останется здоровым, и его темпы превысят долгосрочный средний уровень в 1,2 млн баррелей в сутки на 0,2-0,4 млн баррелей в сутки. В таком случае сланцевая нефть США не помешает ребалансировке рынка за счет сочетания сильного спроса и ослабления мирового предложения", - считает старший аналитик сырьевых рынков в Vontobel Asset Management Джереми Бейкер.
Следующими важными факторами, способными повлиять на нефтяной рынок в целом, будут еженедельные данные о товарных запасах в США: Американского института нефти (API) в ночь на среду и Минэнерго в среду вечером.
Сотрудники посольства РФ провели очередную встречу с блогером Лапшиным
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана 128 раз - Минобороны
День открытых дверей по случаю праздника Новруз проходит в воинских частях Азербайджана
Более полукилограмма героина изъяла полиция у наркоторговцев в Азербайджане
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 2 человека, еще 7 пострадали – МВД
На Каспии найдено тело, возможно, еще одного из пропавших в декабре азербайджанских нефтяников
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
РФ погасит последний внешний долг бывшего СССР, выплатив Боснии $125 млн
Наводнение в Перу унесло десятки жизней, размыло дороги, отрезало от побережья рудники
В украинской столице полиция готовится к массовым акциям в правительственном квартале
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Azersun Holding стал генеральным спонсором Caspian Energy Forum Baku 2017
AzMetco стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Банк ВТБ (Азербайджан) будет обслуживать клиентов и в праздничные дни
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»