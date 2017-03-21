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ТЭК 21.03.2017 11:13

Нефть дорожает на ожиданиях возможного продления сокращений нефтедобычи ОПЕК, Brent у $51,9

Нефть сдержанно дорожает в ходе торгов во вторник благодаря ожиданиям, что ОПЕК и не-ОПЕК согласуют продление ограничений нефтедобычи, чтобы поддержать рынок, а сильный мировой спрос будет способствовать сокращению товарных запасов и избыточного предложения топлива, сообщает CNBC.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК 21 марта поднялась на 25 центов (0,48%) - до $51,87 за баррель.

Апрельский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 17 центов (0,35%) - до $48,39 за баррель.

Накануне из-за роста числа буровых установок, эксплуатируемых в США, WTI подешевела до минимума за неделю - $48,22 за баррель (-1,2%), тогда как Brent потеряла 0,3% и составила $51,62 за баррель.

Текущее соглашение о снижении объемов добычи действует до конца июня. Однако пока оно не оказало желаемого воздействия на рынок, поскольку не все страны-участницы полностью выполняют взятые на себя обязательства. Кроме того, другие производители, в первую очередь, США, начали наращивать добычу, в результате чего нефть подешевела более чем на 10% с начала 2017 года.

Источники в ОПЕК все чаще говорят о возможности продления договоренностей, но подчеркивают, что для этого нужно заручиться согласием России и других стран, не входящих в картель, пишет Nasdaq.

Трейдеры рассчитывают, что уверенный рост спроса на нефть будет способствовать восстановлению равновесия на рынке и поддержит цены.

"Мировой спрос в 2017 году останется здоровым, и его темпы превысят долгосрочный средний уровень в 1,2 млн баррелей в сутки на 0,2-0,4 млн баррелей в сутки. В таком случае сланцевая нефть США не помешает ребалансировке рынка за счет сочетания сильного спроса и ослабления мирового предложения", - считает старший аналитик сырьевых рынков в Vontobel Asset Management Джереми Бейкер.

Следующими важными факторами, способными повлиять на нефтяной рынок в целом, будут еженедельные данные о товарных запасах в США: Американского института нефти (API) в ночь на среду и Минэнерго в среду вечером.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]