Тиллерсон пропустит встречу глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в апреле - СМИ

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не будет присутствовать на апрельской встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП), ссылаясь на официальных представителей.

Источники агентства сообщили, что госсекретарь пообщается с коллегами из стран североатлантического альянса в Вашингтоне на текущей неделе, которые обсудят вопросы борьбы против запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Таким образом, считают источники, Р.Тиллерсону нет необходимости лететь в Брюссель.

Кроме того, как сообщали СМИ, встреча в Брюсселе совпадает по срокам с планируемым визитом в США председателя КНР Си Цзиньпина, таким образом, присутствие госсекретаря в США будет необходимо.

Соединенные Штаты, передает АП, на брюссельской встрече будет представлять заместитель госсекретаря по политическим вопросам Том Шеннон.

Агентство также сообщило, что Р.Тиллерсон в апреле примет участие во встрече в Италии глав внешнеполитических ведомств стран, входящих в "большую семерку", а затем посетит Москву.