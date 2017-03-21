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Дальнее зарубежье 21.03.2017 11:30

Тиллерсон пропустит встречу глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в апреле - СМИ

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не будет присутствовать на апрельской встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП), ссылаясь на официальных представителей.

Источники агентства сообщили, что госсекретарь пообщается с коллегами из стран североатлантического альянса в Вашингтоне на текущей неделе, которые обсудят вопросы борьбы против запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Таким образом, считают источники, Р.Тиллерсону нет необходимости лететь в Брюссель.

Кроме того, как сообщали СМИ, встреча в Брюсселе совпадает по срокам с планируемым визитом в США председателя КНР Си Цзиньпина, таким образом, присутствие госсекретаря в США будет необходимо.

Соединенные Штаты, передает АП, на брюссельской встрече будет представлять заместитель госсекретаря по политическим вопросам Том Шеннон.

Агентство также сообщило, что Р.Тиллерсон в апреле примет участие во встрече в Италии глав внешнеполитических ведомств стран, входящих в "большую семерку", а затем посетит Москву.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, НАТО, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]