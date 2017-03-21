Первый раунд консультаций по планированию совместного российско-монгольского учения "Селенга-2017" завершился в столице Монголии Улан-Баторе, сообщил начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) полковник Александр Гордеев.

"Делегации войск Восточного военного округа и вооруженных сил Монголии обсудили вопросы подготовки и проведения учения в 2017 году на территории Монголии", - сказал А.Гордеев.

Планируется, что в учении с обеих сторон примет участие более 1 тыс. военнослужащих, добавил он.

Ранее сообщалось, что в этом году российско-монгольское учение "Селенга-2017" состоится во втором полугодии на одном из полигонов в Монголии.

Российско-монгольское учение "Селенга-2016" было проведено на территории России на полигоне ВВО "Бурдуны" (Бурятия).