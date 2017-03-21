Первый раунд консультаций по планированию совместного российско-монгольского учения "Селенга-2017" завершился в столице Монголии Улан-Баторе, сообщил начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) полковник Александр Гордеев.
"Делегации войск Восточного военного округа и вооруженных сил Монголии обсудили вопросы подготовки и проведения учения в 2017 году на территории Монголии", - сказал А.Гордеев.
Планируется, что в учении с обеих сторон примет участие более 1 тыс. военнослужащих, добавил он.
Ранее сообщалось, что в этом году российско-монгольское учение "Селенга-2017" состоится во втором полугодии на одном из полигонов в Монголии.
Российско-монгольское учение "Селенга-2016" было проведено на территории России на полигоне ВВО "Бурдуны" (Бурятия).
Сотрудники посольства РФ провели очередную встречу с блогером Лапшиным
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана 128 раз - Минобороны
День открытых дверей по случаю праздника Новруз проходит в воинских частях Азербайджана
Нефть дорожает на ожиданиях возможного продления сокращений нефтедобычи ОПЕК, Brent у $51,9
Доллар слабо дешевеет к евро и иене в понедельник
Нефть дешевеет в понедельник, Brent торгуется у $51,44 за баррель
Более полукилограмма героина изъяла полиция у наркоторговцев в Азербайджане
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 2 человека, еще 7 пострадали – МВД
На Каспии найдено тело, возможно, еще одного из пропавших в декабре азербайджанских нефтяников
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Azersun Holding стал генеральным спонсором Caspian Energy Forum Baku 2017
AzMetco стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Банк ВТБ (Азербайджан) будет обслуживать клиентов и в праздничные дни
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»