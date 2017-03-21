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Дальнее зарубежье 21.03.2017 11:58

Более 1 тыс. военнослужащих примут участие в российско-монгольском учении "Селенга-2017"

Первый раунд консультаций по планированию совместного российско-монгольского учения "Селенга-2017" завершился в столице Монголии Улан-Баторе, сообщил начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) полковник Александр Гордеев.

"Делегации войск Восточного военного округа и вооруженных сил Монголии обсудили вопросы подготовки и проведения учения в 2017 году на территории Монголии", - сказал А.Гордеев.

Планируется, что в учении с обеих сторон примет участие более 1 тыс. военнослужащих, добавил он.

Ранее сообщалось, что в этом году российско-монгольское учение "Селенга-2017" состоится во втором полугодии на одном из полигонов в Монголии.

Российско-монгольское учение "Селенга-2016" было проведено на территории России на полигоне ВВО "Бурдуны" (Бурятия).

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Тэги: РОССИЯ, ВВО, МОНГОЛИЯ, УЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]