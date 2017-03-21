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Дальнее зарубежье 21.03.2017 12:20

Шотландский парламент обсудит целесообразность проведения референдума о независимости

Члены парламента в Шотландии начнут во вторник двухдневные дебаты по вопросу о необходимости проведения нового референдума о независимости региона, сообщает местная пресса.

Голосование в шотландском парламенте по данному вопросу намечено на среду.

Британские СМИ отмечают, что против проведения референдума выступают шотландские лейбористы, либерал-демократы и консерваторы, поддерживают инициативу Шотландская национальная партия (SNP) и "зеленые".

Ранее первый министр по делам Шотландии Никола Стерджен заявила, что намерена усилить давление на правительство Британии и продолжить добиваться проведения еще одного референдума о независимости Шотландии от Великобритании.

16 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что проводить второй референдум о независимости Шотландии не следует, пока не завершены переговоры о выходе Британии из ЕС.

На минувшей неделе стало известно, что второй референдум о независимости Шотландии от Великобритании может состояться в период с осени 2018 года по весну 2019 года.

В сентябре 2014 года в Шотландии уже проводился подобный референдум. Сторонники независимости проиграли, поскольку 55,3% шотландцев проголосовали против выхода Шотландии из состава Великобритании. Во время референдума о Brexit 62% шотландцев проголосовали за то, что Великобритания должна остаться в составе ЕС.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ШОТЛАНДИЯ, РЕФЕРЕНДУМ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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