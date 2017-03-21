Минсельхоз РФ упрекнул Турцию в нарушении правил ВТО при создании мукомольной отрасли на российском зерне.

"Наш ближайший сосед - Турция на нашем зерне в грубейшие нарушения всех правил ВТО за последние 15 лет выстроила мощнейшую субсидируемую со стороны государства мукомольную отрасль и заняла по сути все арабско-азиатские рынки, которые только могла", - заявил статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин на парламентских слушаниях во вторник в Госдуме.

"Мы этого не делаем, продолжаем вывозить зерно, а не продукты более высокого передела", - добавил он.

Как сообщалось, с 15 марта Турция изменила порядок импорта зерна, в соответствии с которым РФ лишилась возможности поставлять пшеницу на турецкий рынок.

По данным центра "СовЭкон", за июль 2016 - февраль 2017 года Турция импортировала почти 2 млн тонн российской пшеницы, став вторым покупателем после Египта. В прошлом сельхозгоду (июль 2015 - июнь 2016 гг.) в Турцию было поставлено 3,1 млн тонн российской пшеницы.

Экспорт российской кукурузы в прошлом сельхозгоду в Турцию составил около 1 млн тонн, за июль 2016 - февраль 2017 года - 342 тыс. тонн. В рейтинге крупных покупателей кукурузы Турция занимает четвертое место.