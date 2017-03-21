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Дальнее зарубежье 21.03.2017 13:13

Администрация Трампа планирует усилить поддержку Ирака в борьбе против террористов - иракский премьер

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что убедился в планах администрации президента США Дональда Трампа увеличить поддержку, оказываемую Багдаду в борьбе против террористов, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Я полагаю, что они готовы сделать больше (по сравнению с администрацией Барака Обамы - ИФ)", - приводит агентство слова иракского премьера, сказанные им по итогам встречи с Д.Трампом.

По его словам, у него сложилось впечатление, что администрация Д.Трампа применит более агрессивный метод, однако он не уточнил, что под этим подразумевается.

"Я полагаю, что эта администрация намерена активнее бороться с терроризмом", - пояснил Х.аль-Абади, добавив при этом, что военная сила - это не самый эффективный инструмент.

"Есть лучшие методы для борьбы с терроризмом", - пояснил иракский премьер.

Отвечая на вопрос о том, в чем он увидел преимущества администрации Д.Трампа по сравнению с предыдущей, иракский премьер признался: "Честно говоря, я не видел развернутого плана. Я знаю, что он есть, но я его не видел. У нас есть свой план".

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Тэги: ИРАК, ПРЕМЬЕР, США, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]