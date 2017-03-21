Администрация Трампа планирует усилить поддержку Ирака в борьбе против террористов - иракский премьер

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что убедился в планах администрации президента США Дональда Трампа увеличить поддержку, оказываемую Багдаду в борьбе против террористов, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Я полагаю, что они готовы сделать больше (по сравнению с администрацией Барака Обамы - ИФ)", - приводит агентство слова иракского премьера, сказанные им по итогам встречи с Д.Трампом.
По его словам, у него сложилось впечатление, что администрация Д.Трампа применит более агрессивный метод, однако он не уточнил, что под этим подразумевается.
"Я полагаю, что эта администрация намерена активнее бороться с терроризмом", - пояснил Х.аль-Абади, добавив при этом, что военная сила - это не самый эффективный инструмент.
"Есть лучшие методы для борьбы с терроризмом", - пояснил иракский премьер.
Отвечая на вопрос о том, в чем он увидел преимущества администрации Д.Трампа по сравнению с предыдущей, иракский премьер признался: "Честно говоря, я не видел развернутого плана. Я знаю, что он есть, но я его не видел. У нас есть свой план".
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