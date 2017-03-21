Сирийские военные сбили израильский беспилотник - СМИ

Сирийские системы ПВО сбили израильский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Сирии, сообщают во вторник израильские СМИ со ссылкой на ливанскую шиитскую группировку "Хезболла".
По их информации, Армия обороны Израиля заявила, что ее беспилотник не был сбит, а лишь потерпел крушение в небе над Сирией в воскресенье.
Судя по фотографиям, опубликованным сирийской стороной, речь идет о БПЛА израильской разработки Skylark ("Жаворонок").
Ранее на прошлой неделе армия обороны Израиля сообщила, что ВВС страны нанесли авиаудары по позициям бойцов "Хезболла" в Сирии.
Отмечалось, что Израиль нанес авиаудары по ряду объектов, чтобы воспрепятствовать контрабанде оружия для группировки "Хезболла", которую поддерживает Иран.
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