Борис Джонсон не планирует обсуждать в США предположения об участии британской разведки в прослушке Трампа - СМИ

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в ходе визита в США не планирует обсуждать инцидент с обвинениями в адрес британских спецслужб в прослушке, передает телерадиокорпорация Би-би-си во вторник.

Вместо этого, говорится в сообщении, Б.Джонсон планирует главным образом сосредоточиться на обсуждении соглашения о свободной торговле между США и Великобританией.

Би-би-си напоминает, что Б.Джонсон в ходе поездки в США планирует встретиться с некоторыми ближайшими помощниками Д.Трампа, включая главного политтехнолога администрации Стива Бэннона и старшего советника Келлиэнн Конуэй. Кроме того, как сообщалось ранее, у Б.Джонсона значатся встречи с лидерами Республиканской партии в американском Конгрессе.

О том, что британская разведка занималась прослушиванием "Трамп-тауэр", заявил ранее в эфире телеканала "Фокс-ньюс" бывший судья, а ныне аналитик телеканала Эндрю Наполитано.

Представитель Управления правительственной связи Великобритании (GCHQ) опроверг эти высказывания, назвав их "не заслуживающей внимания ерундой".