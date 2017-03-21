В украинской столице полиция готовится к массовым акциям в правительственном квартале

Более 1 тыс. правоохранителей будут охранять общественный порядок и безопасность в центральной части Киева 21-24 марта в связи с проведением массовых мероприятий.

Как сообщает во вторник пресс-служба полиции г.Киева, в течение этих дней состоятся мероприятия с массовым участием граждан и заседание Верховной Рады Украины.

"Кроме правительственного квартала, усиленные наряды правоохранителей будут нести службу на остановках общественного транспорта и в метрополитене. В целом к охране общественной безопасности будут привлечены более тысячи полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины", - сказано в сообщении.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", во вторник, 21 марта, под зданием МВД в Киеве около 150 ветеранов силовых структур требуют перерасчета пенсий и возврата льгот. По состоянию на 10:40 митинг проходит мирно, протестующие не преграждают вход в министерство.

По словам одного из организаторов акции протеста, ветераны намерены передать требования руководству МВД, после чего колонной двинуться к зданию кабинета министров Украины, где к ним присоединятся ветераны Вооруженных сил.

Другой выступающий призвал ветеранов написать заявления в Пенсионный фонд Украины с требованием перерасчета пенсии.

Протестующие заняли также половину проезжей части на ул. Богомольца. Около 30 полицейских и национальных гвардейцев стоят у самого входа в министерство внутренних дел.