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Дальнее зарубежье 21.03.2017 14:15

Наводнение в Перу унесло десятки жизней, размыло дороги, отрезало от побережья рудники

Ливневые дожди, вызвавшие наводнения и оползни в центральных регионах Перу, отрезали основные горнодобывающие области от побережья, приостановив отгрузки горнорудной продукции и поставив под угрозу экспорт меди, цинка и золота, утверждает руководство Cia de Minas Buenaventura SAA - крупнейшего производителя драгметаллов Перу.

Участки железной дороги, по которой руда и полуфабрикаты доставляются в порты, были размыты, заявил агентству Bloomberg финдиректор Buenaventura Карлос Гальвес. Альтернативные пути также пострадали в последние дни. В ближайшие 7-10 дней компания будет вынуждена резко сократить или приостановить добычу из-за ограниченных возможностей складирования продукции на рудниках.

В понедельник крупнейший латиноамериканский производитель цинка Volcan Cia. Minera SAA приостановил поставки рудной продукции клиентам и объявил о наступлении форс-мажорных обстоятельств. Перебои в поставках перуанского цинка, как ожидается, ухудшат ситуацию на мировом рынке, где из-за угрозы снижения предложения этот металл подорожал на 56% за последние 12 месяцев.

Наводнения в Перу считаются самыми разрушительными за последние десятилетия, за последние недели они унесли 75 жизней, а общее число пострадавших превысило 100 тыс. человек. С февраля наводнения распространились на 24 из 25 штатов Перу, больше всего пострадали северные регионы.

Осадки в Перу из-за феномена Эль-Ниньо в феврале-марте превысили норму десятикратно, при этом метеорологи прогнозируют дальнейшие ливни, оползни, сели в течение как минимум еще одного месяца.

Как пишет издание Peru Reports, правительство Перу приняло решение об увеличении плановых госрасходов на 2017 год на 3%, или около 4,4 млрд перуанских новых солей ($1,35 млрд), чтобы профинансировать спасательные и восстановительные работы. Кроме того, компании, которые жертвуют продовольствие и другие товары пострадавшим от стихийных бедствий, получат особые налоговые льготы.

Министр финансов Перу Альфредо Торн пообещал, что увеличение госрасходов не повлияет на итоговый дефицит бюджета, запланированный на уровне 2,5% ВВП в 2017 фингоду. Кроме того, он пока не видит необходимости пересматривать прогнозы роста ВВП на уровне 3,8% в 2017 году и 4,3% в 2018 году.

По словам аналитиков, восстановительные работы после наводнений и оползней могут даже усилить темпы роста экономики.

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Тэги: ПЕРУ, НАВОДНЕНИЕ, РУДНИКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]