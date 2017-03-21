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СНГ 21.03.2017 14:28

РФ погасит последний внешний долг бывшего СССР, выплатив Боснии $125 млн

Россия подписала межправительственное соглашение с Боснией и Герцеговиной об урегулировании обязательств бывшего СССР перед бывшей СФРЮ, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак. Рассчитавшись с Боснией, РФ закроет последний советский внешний долг.

"Соглашением, которое мы сегодня подписали, предусмотрен пересчет клиринговой задолженности в доллары США по курсу, использованному в меморандуме (от 17 сентября 2003 года - ИФ). В результате пересчета сумма обязательств РФ перед Боснией и Герцеговиной составляет $125,2 млн и подлежит погашению единовременным денежным платежом в течение 45 календарных дней с даты вступления соглашения в силу", - сообщил С.Сторчак.

С другими государствами бывшей СФРЮ - Хорватией, Сербией, Черногорией, Словенией и Македонией - Россия в соответствии с меморандумом 2003 года расплатилась в 2011-2016 годах.

Босния и Герцеговина оставалась единственной страной из числа кредиторов бывшего СССР, задолженность перед которой оставалась непогашенной.

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Тэги: РОССИЯ, БОСНИЯ, ДОЛГ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]