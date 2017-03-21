США запретили провозить электронные устройства в ручной клади на ряде рейсов

США ввели временный запрет на провоз пассажирами крупных электронных устройств в ручной клади на рейсах из нескольких стран Ближнего Востока и Северной Африки, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".

Под запрет попали все электронные устройства, кроме мобильных телефонов и медицинских приборов, включая электронные книги, планшетные компьютеры, ноутбуки, фото и видеокамеры.

Согласно информации одного из источников АП, запрет коснется рейсов в США из десяти международных аэропортов, включая воздушные гавани Каира, Аммана, Кувейта, Касабланки, Дохи, Стамбула, Абу-Даби, а также аэропорты Саудовской Аравии (в Эр-Рияде и Джидде) и ОАЭ (в Абу-Даби и в Дубае). Другой источник агентства утверждает, что запрет распространится на девять авиалиний, но не уточнил, на какие именно.

В заявлении авиакомпании Royal Jordanian, на которое также ссылается агентство, говорится, что под запретом будут электронные устройства на рейсах, направляющихся в аэропорты Нью-Йорка, Чикаго, Детройта и Монреаля. Соответственно, рейсы Royal Jordanian попадают под новый запрет США.

Как отмечает агентство, решение принято в целях увеличения безопасности во время полетов.

Запрет вступает в силу 21 марта 2017 года.