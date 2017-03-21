Сингапур вновь признан самым дорогим городом мира, Москва поднялась на 98-ю позицию

Сингапур четвертый год подряд занял первое место в списке самых дорогих городов мира, составляемом Economist Intelligence Unit (EIU) - аналитическим подразделением британского журнала The Economist.

Другой азиатский город, Гонконг, занял в списке второе место, на третьей строчке расположился Цюрих. В топ-10 самых дорогих городов мира также вошли Токио, Осака, Сеул, Женева, Париж, Нью-Йорк и Копенгаген.

Последнее, 133-е место в рейтинге занимает бывшая столица Казахстана Алма-Ата. Киев находится на 124-й строчке.

Москва в 2017 году заняла 98-е место в рейтинге, поднявшись по сравнению с предыдущим годом на 15 пунктов.

Самый большой прирост стоимости жизни зафиксирован в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро - эти города поднялись на 29 и 27 строчек соответственно из-за высокой инфляции в Южной Америке. Тем временем британские города Манчестер и Лондон потеряли 25 и 18 строчек соответственно благодаря падению курса фунта стерлингов после референдума о Brexit.

В исследовании учитывались цена на более чем 400 наименований товаров и услуг в 160 категориях.