Сингапур вновь признан самым дорогим городом мира, Москва поднялась на 98-ю позицию

Сингапур четвертый год подряд занял первое место в списке самых дорогих городов мира, составляемом Economist Intelligence Unit (EIU) - аналитическим подразделением британского журнала The Economist.
Другой азиатский город, Гонконг, занял в списке второе место, на третьей строчке расположился Цюрих. В топ-10 самых дорогих городов мира также вошли Токио, Осака, Сеул, Женева, Париж, Нью-Йорк и Копенгаген.
Последнее, 133-е место в рейтинге занимает бывшая столица Казахстана Алма-Ата. Киев находится на 124-й строчке.
Москва в 2017 году заняла 98-е место в рейтинге, поднявшись по сравнению с предыдущим годом на 15 пунктов.
Самый большой прирост стоимости жизни зафиксирован в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро - эти города поднялись на 29 и 27 строчек соответственно из-за высокой инфляции в Южной Америке. Тем временем британские города Манчестер и Лондон потеряли 25 и 18 строчек соответственно благодаря падению курса фунта стерлингов после референдума о Brexit.
В исследовании учитывались цена на более чем 400 наименований товаров и услуг в 160 категориях.
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