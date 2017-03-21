Замглавы МЧС Белоруссии попался на взятке

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Белоруссии Дмитрий Бегун задержан по подозрению в получении взятки, заявил президент страны Александр Лукашенко во вторник во время рабочей поездки по Могилевской области.
"Взятку брал. На месте взяли всех. Чего обижаться на меня? Все одинаковы перед законом: и министры, и замминистры. Светит восемь лет минимум. Доработался до генеральской должности, чтобы в тюрьме провести время", - цитирует госагенство "БелТА" главу государства.
По словам президента, Д.Бегун подозревается в получении взятки от бизнесмена за ввод в строй объекта с нарушением требований противопожарной безопасности.
При этом А.Лукашенко заметил, что в таких случаях чиновники не сами принимают объекты с нарушениями, а поручают это своим подчиненным.
"Так загнивает общество, гнилью покрывается. Замминистра, великий человек. Что тебе надо? Работай. Чего тебе не хватает?", - подытожил президент.
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