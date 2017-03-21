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СНГ 21.03.2017 15:29

Замглавы МЧС Белоруссии попался на взятке

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Белоруссии Дмитрий Бегун задержан по подозрению в получении взятки, заявил президент страны Александр Лукашенко во вторник во время рабочей поездки по Могилевской области.

"Взятку брал. На месте взяли всех. Чего обижаться на меня? Все одинаковы перед законом: и министры, и замминистры. Светит восемь лет минимум. Доработался до генеральской должности, чтобы в тюрьме провести время", - цитирует госагенство "БелТА" главу государства.

По словам президента, Д.Бегун подозревается в получении взятки от бизнесмена за ввод в строй объекта с нарушением требований противопожарной безопасности.

При этом А.Лукашенко заметил, что в таких случаях чиновники не сами принимают объекты с нарушениями, а поручают это своим подчиненным.

"Так загнивает общество, гнилью покрывается. Замминистра, великий человек. Что тебе надо? Работай. Чего тебе не хватает?", - подытожил президент.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МЧС, ВЗЯТКА, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]