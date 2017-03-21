Все стороны переговоров по Сирии подтвердили участие во встрече в Женеве - ООН

Все стороны, принимающие участие в межсирийском переговорном процессе, подтвердили готовность участвовать в очередном раунде консультаций в Женеве, сообщают западные СМИ со ссылкой на ООН.

"Все приглашенные, которые уже принимали участие в предыдущем раунде переговоров в феврале 2017, подтвердили свое участие", - приводят СМИ слова представителя ООН Алессандры Велуччи.

Ожидается, что переговоры в Женеве начнутся 23 марта.