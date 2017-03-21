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Дальнее зарубежье 21.03.2017 15:42

Все стороны переговоров по Сирии подтвердили участие во встрече в Женеве - ООН

Все стороны, принимающие участие в межсирийском переговорном процессе, подтвердили готовность участвовать в очередном раунде консультаций в Женеве, сообщают западные СМИ со ссылкой на ООН.

"Все приглашенные, которые уже принимали участие в предыдущем раунде переговоров в феврале 2017, подтвердили свое участие", - приводят СМИ слова представителя ООН Алессандры Велуччи.

Ожидается, что переговоры в Женеве начнутся 23 марта.

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Тэги: СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]