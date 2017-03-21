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Дальнее зарубежье 21.03.2017 16:18

Председатель ПАСЕ Аграмунт заявил, что цель его визита в Сирию - поддержание мира, а также узнать позицию другой стороны

Председатель Парламентской Ассамблеи Совета (ПАСЕ) Европы Педро Аграмунт заявил, что приехал в Сирию в интересах поддержания мира и из личного желания узнать позицию другой стороны по сирийскому вопросу.

"Моя цель - это цель, которая у нас всех: это поддержание мира в Европе и, таким образом, поддержание мира здесь, поэтому что это оказывает прямое воздействие на Европу", - сказал П.Аграмунт журналистам во вторник на базе Хмеймим.

Он заявил, что благодарен парламенту Сирии за приглашение "Я прибыл сюда с благодарностью парламенту Сирии для того, чтобы посмотреть и выслушать и его точку зрения и иметь информацию не с одной стороны, а со всех сторон", - добавил П.Аграмунт.

При этом он уточнил, что, хотя и является председателем ПАСЕ, в данном случае он скорее выступает в личном качестве.

"Я сюда прибыл - в Сирию, Дамаск и сюда (на базу в Хмеймим - ИФ) с ролью совершенно частного характера, не представляя Парламентскую Ассамблею, хотя я являюсь председателем ПАСЕ", - подчеркнул политик.

Накануне, в понедельник, П.Аграмунт в Дамаске не дал ни одного интервью журналистам и не уточнял статус, в котором он прибыл в Сирию, передает корреспондент "Интерфакса".

Делегация Госдумы и прибывшие вместе с ней европейские парламентарии в понедельник встретились с президентом страны Башаром Асадом, во вторник ознакомились с российской базой ВКС в Хмеймим.

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Тэги: СИРИЯ, ПАСЕ, АГРАМУНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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