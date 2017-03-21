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ТЭК 21.03.2017 16:31

Газпром и Eni подписали меморандум о поставках газа по Южному коридору и модернизации контрактов

"Газпром" и Eni подписали меморандум о взаимопонимании по поставкам российского газа в Европу, в частности, в Италию, через "Южный коридор" и о модернизации контрактов на поставку российского газа в эту страну, говорится в сообщении российской компании.

В "Газпром экспорте" уточнили "Интерфаксу", что "модернизация контрактов будет касаться только изменения пунктов сдачи в контексте Южного коридора поставок".

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что итальянские компании заинтересованы в переносе пункта сдачи российского газа с севера страны (из Австрии) на юг Италии. Одним из вариантов решения этого вопроса может стать строительство второй нитки "Турецкого потока" мощностью 15,75 млрд куб. м до границы с Грецией и подключение к ней на границе с Грецией газопровода Poseidon. Газопровод Poseidon должен пройти через Грецию и Ионическое море на юг Италии. Мощность этой трубы пока обсуждается на уровне 10-20 млрд куб м.

В декабре прошлого года А.Миллер сообщал, что "Газпром" завершает проработку технико-экономического обоснования точек входа газопровода Poseidon. "Проект Рoseidon - это один из вариантов подключения "Турецкого потока" к европейским потребителям. Хотя есть и другие варианты, которые рассматриваются, но в настоящее время этот вариант является приоритетным", - говорил он тогда.

В начале 2017 года зампред правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что "Газпром" готов обсуждать с европейскими компаниями использование газопровода ТАР (Трансадриатический газопровод) для поставок газа, который придет по "Турецкому потоку", в Европу. Его предполагаемая мощность также составляет 10 млрд куб. м газа в год с возможным увеличением до 20 млрд куб. м .

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Тэги: РОССИЯ, ИТАЛИЯ, ГАЗ, МЕМОРАНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]