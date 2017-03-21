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Дальнее зарубежье 21.03.2017 17:18

Лабрадор-ретривер остается самой популярной породой собак в США второй год подряд

Лабрадор-ретривер второй год остается самой популярной породой собак в США по версии Американского Кеннел-клуба, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".

Также, по данным Кеннел-клуба, организации, занимающейся регистрацией чистокровных собак и пород в США, в десятку самых любимых американцами пород вошли немецкая овчарка, золотистый ретривер, бульдог, бигль, французский бульдог, пудель, ротвейлер, йоркширский терьер и немецкий боксер.

В 1997 году ротвейлеры занимали вторую позицию в списке самых популярных пород в США, но затем опустились на 17 позицию. В новом списке эта порода поднялась до восьмого места.

Десять лет назад порода французский бульдог занимала только 36 позицию в списке, а в нынешнем заняла уже шестое место. Также значительно подняться в рейтинге удалось породам сибирский хаски - с 25-ой на 12-ю, немецкий дог - с 24-ой на 14-ю, австралийская овчарка - с 34-ой на 16-ю.

Отличилась также такая порода, как бельгийская овчарка малинуа. Эта порода одно время занимала 90-е место в списке, а сейчас уже 47-е, поскольку в настоящее время они активно используются полицией как служебные собаки.

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Тэги: США, СОБАКИ, ПОПУЛЯРНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]