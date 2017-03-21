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Транспорт и связь 21.03.2017 17:31

Apple анонсировала новый iPad Retina и красный iPhone 7

Apple Inc. во вторник представила обновленную версию планшета iPad с диагональю 9,7 дюйма с новым, более ярким дисплеем Retina.

Устройство весом менее 500 грамм будет иметь экран разрешением свыше 3,1 млн пикселей и сможет обходиться без подзарядки в течение целого дня.

Как говорится в пресс-релизе компании, в России новинку можно будет заказать с 24 марта, стоимость устройства с памятью на 32 ГБ и с поддержкой сотовой связи составит 34 990 рублей, только с поддержкой сети Wi-Fi - 24 990 рублей.

Кроме того, в продажу поступят смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus специальной серии красного цвета, часть средств от продажи которых пойдет в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом. Apple является крупнейшим корпоративным спонсором фонда и за все время перечислил организации более $130 млн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, APPLE, ПРОДУКЦИЯ, НОВИНКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]