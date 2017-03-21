Apple анонсировала новый iPad Retina и красный iPhone 7

Apple Inc. во вторник представила обновленную версию планшета iPad с диагональю 9,7 дюйма с новым, более ярким дисплеем Retina.

Устройство весом менее 500 грамм будет иметь экран разрешением свыше 3,1 млн пикселей и сможет обходиться без подзарядки в течение целого дня.

Как говорится в пресс-релизе компании, в России новинку можно будет заказать с 24 марта, стоимость устройства с памятью на 32 ГБ и с поддержкой сотовой связи составит 34 990 рублей, только с поддержкой сети Wi-Fi - 24 990 рублей.

Кроме того, в продажу поступят смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus специальной серии красного цвета, часть средств от продажи которых пойдет в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом. Apple является крупнейшим корпоративным спонсором фонда и за все время перечислил организации более $130 млн.