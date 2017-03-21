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Дальнее зарубежье 21.03.2017 17:46

ЕС и Япония заявили о совпадении приоритетов в рамках "большой семерки"

Евросоюз и Япония заявили о совпадении приоритетов в рамках "большой семерки" и о решимости бороться за мировой порядок, основанный на соблюдении правил.

"Приоритеты ЕС и Японии к предстоящему саммиту "большой семерки" очень во многом совпадают", - заявил председатель Евросовета Дональд Туск во вторник на совместной встрече с прессой по случаю визита в Брюссель премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

"У нас общий интерес к сохранению единства "большой семерки" и укреплению основанного на правилах международного порядка, к решению общих проблем - от экономики и торговли до климатического изменения, миграции, безопасности и борьбы против терроризма, от Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, Северной Кореи до конфликтов в Сирии и шире на Ближнем Востоке, на Украине", - сказал он.

Глава японского правительства поздравил ЕС с 60-летним юбилеем Римского договора о Европейском экономическом сообществе и пожелал Европе успехов в дальнейшей интеграции.

"Международное сообщество сегодня стоит перед многочисленными вызовами, включая терроризм, проблему беженцев и попытки в одностороннем порядке силой изменит статус-кво. Япония и международное сообщество нуждаются как никогда в сильной, единой Европе", - отметил он.

С.Абэ отметил, что страны Европы, как и Япония, добились процветания благодаря международному порядку, основанному на верховенстве права.

"Продолжая путь вперед, Япония, ЕС и США должны идти плечом к плечу, поддерживать и укреплять международный порядок, - сказал он. - Япония и ЕС будут и дальше сотрудничать в таких областях, как борьба с терроризмом и сохранение безопасности.

На предстоящих саммитах "большой семерки" и "двадцатки", сообщил С.Абэ, Япония намерена обсудить проблемы безопасности в Азии.

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Тэги: ЕС, ЯПОНИЯ, ПРИОРИТЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]