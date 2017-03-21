Евросоюз и Япония заявили о совпадении приоритетов в рамках "большой семерки" и о решимости бороться за мировой порядок, основанный на соблюдении правил.
"Приоритеты ЕС и Японии к предстоящему саммиту "большой семерки" очень во многом совпадают", - заявил председатель Евросовета Дональд Туск во вторник на совместной встрече с прессой по случаю визита в Брюссель премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
"У нас общий интерес к сохранению единства "большой семерки" и укреплению основанного на правилах международного порядка, к решению общих проблем - от экономики и торговли до климатического изменения, миграции, безопасности и борьбы против терроризма, от Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, Северной Кореи до конфликтов в Сирии и шире на Ближнем Востоке, на Украине", - сказал он.
Глава японского правительства поздравил ЕС с 60-летним юбилеем Римского договора о Европейском экономическом сообществе и пожелал Европе успехов в дальнейшей интеграции.
"Международное сообщество сегодня стоит перед многочисленными вызовами, включая терроризм, проблему беженцев и попытки в одностороннем порядке силой изменит статус-кво. Япония и международное сообщество нуждаются как никогда в сильной, единой Европе", - отметил он.
С.Абэ отметил, что страны Европы, как и Япония, добились процветания благодаря международному порядку, основанному на верховенстве права.
"Продолжая путь вперед, Япония, ЕС и США должны идти плечом к плечу, поддерживать и укреплять международный порядок, - сказал он. - Япония и ЕС будут и дальше сотрудничать в таких областях, как борьба с терроризмом и сохранение безопасности.
На предстоящих саммитах "большой семерки" и "двадцатки", сообщил С.Абэ, Япония намерена обсудить проблемы безопасности в Азии.
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