В Алеппо арестовали почти три тысячи боевиков и более 3300 амнистировали

Более 6 тысяч боевиков выявлено в сирийском Алеппо с 20 декабря 2016 года, из их числа арестованы 2923 боевика, 3332 - амнистированы, заявил во вторник губернатор Алеппо Хусейн Дьяб на встрече с делегацией депутатов Госдумы и представителей ПАСЕ.

"С 20 декабря 2016 года в Алеппо выявлено 6245 боевиков, и из них 2923 арестованы, 3332 - амнистированы", - сказал Х.Дьяб .

По его словам, возвращены в свои дома 32 806 человек .

"Подписаны соглашения о примирении с 49 населенными пунктами, в том числе с двумя находящимися сейчас на оккупированной территории", подчеркнул Дьяб.

Он указал, что только за прошедший месяц в Алеппо от взрывоопасных предметов очищена территория площадью 2409 гектаров, а также 5980 зданий.

"За последние два месяца обеспечены горячими обедами более 140 тысяч человек. На 21 марта силами Алеппо проведено 384 гуманитарных акции - выдано более 320 тонн продуктов",- рассказал губернатор Алеппо представителям делегации, которую возглавляет вице-спикер Госдумы, глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев.