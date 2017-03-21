Более 400 тыс. человек покинули Мосул с октября прошлого года - иракские правозащитники

Более 400 тыс. человек бежали из Мосула с начала операции по освобождению города от боевиков "Исламского государства" (ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ) в октябре прошлого года, заявили в Совете по наблюдению за правами человека Ирака.

Иракская правозащитная организация сообщила во вторник, что с осени прошлого года армию внутренне перемещенных лиц пополнили 415 тыс. жителей Мосула, который в 2014 году был захвачен террористами ИГИЛ.

Совет выразил обеспокоенность условиями, в которых живут люди в лагерях для беженцев в стране.

По данным иракского правительства, более 180 тыс. человек бежали из западного Мосула с начала операции в феврале по освобождению этой части города от террористов. Восточная часть Мосула была очищена от боевиков в январе этого года, сообщают иракские СМИ.

С 2014 года в стране появилось более 4 млн перемещенных лиц, отмечают иракские СМИ со ссылкой на правительство.