Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7202 EUR   1.8529 RUR   0.0298 GBR   2.1255 TRY   0.4748

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.75 Brent   51.74

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 12° 23 Мар 11° 24 Мар 10°

Дальнее зарубежье 21.03.2017 19:10

Стамбул отменил все запланированные выступления турецких чиновников в Германии

Турецкие власти решили отменить все выступления турецких политиков в поддержку президента Реджепа Тайипа Эрдогана перед общинами турок в Германии, заявила во вторник официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития.

"Все запланированные мероприятия отменены по решению, принятому в Анкаре", - сообщила она.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что если Анкара не перестанет критиковать Германию и сравнивать ее политику с "нацистским подходом", то германские власти введут запрет на дальнейшие мероприятия, организованные с участием турецких чиновников в ФРГ.

Ранее отношения между Германией и Турцией сильно обострились. В частности, это произошло после того, как власти ФРГ отменили ряд массовых мероприятий с участием турецких официальных лиц. Проведение этих мероприятий планировалось в тех районах Германии, где проживают турецкие общины.

В связи с этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил политику Берлина в отношении Анкары с действиями нацистов в период Второй мировой войны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, ВЫСТУПЛЕНИЯ, ОТМЕНА


Похожие новости


Премьер Турции призвал ФРГ не вмешиваться в подготовку референдума Глава МИД Турции предложил Берлину определиться, Анкара для Германии друг или нет Меркель призвала Турцию к хладнокровию Эрдоган обвинил Германию в "поддержке терроризма" Глава МИД Турции отказывает Германии в праве поучать свою страну В Турции за пропаганду терроризма задержан германский журналист

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]