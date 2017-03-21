Стамбул отменил все запланированные выступления турецких чиновников в Германии

Турецкие власти решили отменить все выступления турецких политиков в поддержку президента Реджепа Тайипа Эрдогана перед общинами турок в Германии, заявила во вторник официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития.
"Все запланированные мероприятия отменены по решению, принятому в Анкаре", - сообщила она.
Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что если Анкара не перестанет критиковать Германию и сравнивать ее политику с "нацистским подходом", то германские власти введут запрет на дальнейшие мероприятия, организованные с участием турецких чиновников в ФРГ.
Ранее отношения между Германией и Турцией сильно обострились. В частности, это произошло после того, как власти ФРГ отменили ряд массовых мероприятий с участием турецких официальных лиц. Проведение этих мероприятий планировалось в тех районах Германии, где проживают турецкие общины.
В связи с этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил политику Берлина в отношении Анкары с действиями нацистов в период Второй мировой войны.
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