Финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении главы МВД страны

Национальная финансовая прокуратура Франции во вторник открыла предварительное расследование по факту трудоустройства дочерей главы МВД Франции Бруно Ле Ру в Национальном собрании в период с 2009 по 2016 гг., сообщает интернет-портал французской газеты "Фигаро".

"Расследования доверено Центральному управлению по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми нарушениями", - цитирует "Фигаро" коммюнике финансовой прокуратуры.

Ранее французский телеканал TMC сообщил, что обе дочери Б.Ле Ру числились его помощницами в Национальном собрании в период с 2009 года по 2016 год и получали за это зарплату, тогда как в то время еще учились в лицее.

Ожидается, что позже во вторник глава МВД Франции встретится с премьер-министром страны Бернаром Казневым, чтобы дать объяснения в связи с этой ситуацией.

Подобный инцидент, связанный с якобы фиктивным трудоустройством родственников французских политических деятелей, уже не первый. Ранее в центре скандала оказался кандидат в президенты от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон. В конце января прокуратура Франции открыла расследование в отношении его супруги Пенелопы после того, как в СМИ появилась информация о том, что она, по некоторым данным, в течение нескольких лет фиктивно работала помощником мужа в Национальном собрании.