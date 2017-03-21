Министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что подозревает председателя Европейского совета, экс-премьера страны Дональда Туска в "незаконной сделке" с Россией по вопросу разбившегося в 2010 году под Смоленском польского президентского самолета Ту-154.

"Туск заключил незаконную сделку с Москвой в ущерб Польше и должен за это ответить", - заявил он в интервью Gazeta Polska Codziennie.

"Какая бы то ни было должность в ведомствах Польши или ЕС не освобождает от ответственности за такие серьезные преступления, в которых подозревается Туск", - добавил А.Мацеревич.

Как пишут в свою очередь западные СМИ, Минобороны уведомило накануне Национальную прокуратуру, что подозревает Д.Туска, занимавшего тогда пост премьер-министра Польши, в "злоупотреблением доверием во внешних отношениях" и попросило провести расследование.

Эту информацию, по данным СМИ, подтвердили и в прокуратуре Польши, где сообщили, что получили запрос от А.Мацеревича на расследование предполагаемую "дипломатическую измену" со стороны Д.Туска.

По словам А.Мацеревича, речь идет о тендере на ремонт потерпевшего впоследствии крушение Ту-154 Леха Качиньского.

"Тендер был проведен скандальным образом", - отметил А.Мацеревич. По его словам, "итоги тендера были предопределены с самого начала". "Речь не идет о небрежности, речь об уголовном преступлении", - полагает глава Минобороны.

Западные СМИ отмечают, что за такого рода преступлении в Польше виновным может грозить до 10 лет тюрьмы.

Самолет Л.Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все 96 человек, находившиеся на борту, погибли. Л.Качиньский летел на траурные мероприятия в Катынь, где захоронены польские военнослужащие, расстрелянные НКВД СССР в 1940 году.

Проведенным расследованием было установлено, что причиной крушения стало непринятие экипажем самолета польского президента решения об уходе на запасной аэродром в условиях плохой видимости, а также отсутствие должной реакции и требуемых действий экипажа при многократном срабатывании предупреждения и команды системы раннего предупреждения о сближении с землей.