Генассамблея ООН провела заседание в память о Виталии Чуркине

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН во вторник провела специальное заседание, чтобы отдать дань памяти постоянному представителю РФ при Всемирной организации Виталию Чуркину, скончавшемуся на рабочем посту накануне своего 65-летия, передает корреспондент "Интерфакса".

Председатель 71-й сессии ГА Питер Томсон, открывая мемориальную встречу, выразил соболезнования семье В.Чуркина, российскому правительству и гражданам страны. После его слов участники заседания провели минуту молчания.

На заседании ГА присутствовали вдова Ирина Чуркина, сын Максим, посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк, исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев, заместители постоянного представителя, а также другие сотрудники российской миссии при Всемирной организации.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, представители пяти региональных групп, председатель Совета Безопасности в марте, постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт, представитель страны пребывания, зампостпреда США при ООН Мишель Сиссон, и.о. постпреда РФ при ООН П.Ильичев поочередно выходили на трибуну ГА, чтобы выразить слова соболезнования, поделиться воспоминаниями о после и о его работе в Организации.

А.Гутерриш подчеркнул, что В.Чуркин "был действительно единственным в своем роде выдающимся дипломатом, человеком многих талантов и интересов, человеком, чья дружба коснулась многих из нас", посол "вызывал огромное уважение и восхищение у всего его коллег". Генеральный секретарь завершил свое выступление словами на русском: "Покойся с миром, земля тебе пухом".

"Ровно месяц тому назад состоялось первое заседание Совета Безопасности без посла Чуркина, члены Совета по-прежнему опечалены, шокированы его внезапной кончиной. Его отсутствие по-прежнему чувствуем мы все за столом Совета Безопасности", - отметил постпред Великобритании при ООН.

П.Ильичев поблагодарил всех присутствующих в зале "за искреннее и проникновенно выражение соболезнований семье В.Чуркина и постоянному представительству России".

"С даты его безвременного ухода и до настоящего дня мы продолжаем получать соболезнования. Невозможно сосчитать все телефонные звонки и сообщения, полученные нашими сотрудниками. Открытая в связи с этим трагическим событием в Постоянном представительстве книга соболезнований насчитывает четыре тома", - сказал он, выступая на мемориальной встрече.

По словам российского дипломата, "уход из жизни посла Виталия Чуркина - тяжелейшая, по-настоящему невосполнимая потеря для российской внешней политики". "С ним могли не соглашаться, но невозможно было не отдавать должное его дипломатическому таланту, профессионализму и харизматичности", - отметил он.

"Полный зал ГА сегодня как нельзя лучше подтверждает, что его ежедневный упорный труд по укреплению авторитета и влияния Организации в мире будут помнить еще долгие годы", - отметил П.Ильичев.

После этого Председатель ГА и Генеральный секретарь подошли к вдове и сыну, чтобы попрощаться с семьей В.Чуркина и еще раз лично выразить слова соболезнования.

С инициативой почтить память В.Чуркина выступил 21 февраля председатель 71-й сессии ГА П.Томсон.

В.Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке. Он посвятил дипломатической работе всю жизнь. На посту постоянного представителя РФ при ООН и представителя РФ в Совете Безопасности ООН В.Чуркин находился с 2006 года.

22 февраля на церемонию прощания с постпредом в российскую миссию при ООН в Нью-Йорке пришли более 300 российских и иностранных дипломатов. Среди них были посол РФ в Вашингтоне, генеральный секретарь ООН, постпреды США при ООН Никки Хейли, Великобритании, Казахстана и других государств.

24 февраля состоялась церемония прощания в Москве, в Большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) управделами президента, затем под звуки гимна и оружейного салюта В.Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище.