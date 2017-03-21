Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7202 EUR   1.8529 RUR   0.0298 GBR   2.1255 TRY   0.4748

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.75 Brent   51.74

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 11° 24 Мар 10° 25 Мар 13°

Дальнее зарубежье 21.03.2017 21:15

Почти 30 человек погибли при двух взрывах в столице Сомали, более 40 ранены

Теракт в Магадишо привел к гибели по меньшей мере 28 человек, сообщает во вторник веб-сайт ливанского издания "Дейли стар".

Еще 43 человека получили ранения.

Трагедия произошла в одном из популярных отелей сомалийской столицы.

По данным издания, заминированный автомобиль взлетел на воздух близ входа в гостиницу, после чего в отеле началась перестрелка между боевиками и охранниками.

Вскоре после этого прогремел второй взрыв, когда на место происшествия уже прибыли журналисты и кареты скорой помощи.

Ответственность за нападение взяла на себя сомалийская террористическая группировка "Аш-Шабаб".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СОМАЛИ, СТОЛИЦА, ВЗРЫВЫ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Взрыв у здания президентского дворца в столице Сомали организовали террористы "Аш-Шабаб" - ТВ У президентского дворца в столице Сомали произошел взрыв, идет перестрелка - СМИ В аэропорту Могадишо прогремел взрыв, есть жертвы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]