Почти 30 человек погибли при двух взрывах в столице Сомали, более 40 ранены

Теракт в Магадишо привел к гибели по меньшей мере 28 человек, сообщает во вторник веб-сайт ливанского издания "Дейли стар".

Еще 43 человека получили ранения.

Трагедия произошла в одном из популярных отелей сомалийской столицы.

По данным издания, заминированный автомобиль взлетел на воздух близ входа в гостиницу, после чего в отеле началась перестрелка между боевиками и охранниками.

Вскоре после этого прогремел второй взрыв, когда на место происшествия уже прибыли журналисты и кареты скорой помощи.

Ответственность за нападение взяла на себя сомалийская террористическая группировка "Аш-Шабаб".