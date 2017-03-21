В Великобритании вслед за США хотят ограничить перевозку электронных устройств в ручной клади на авиарейсах

Власти Великобритании планируют ввести ограничения на провоз пассажирами электронных устройств в салонах самолетов, сообщает во вторник британская телерадиокорпорация Би-Би-Си.
По данным Би-би-си, эти меры, по всей видимости, координируются с властями США, которые ранее приняли решение ограничить провоз личных электронных устройств для пассажиров из ряда стран.
В то же время, как отмечает Би-би-си, планируемые Лондоном меры могут отличаться от ограничений, принятых министерством внутренней безопасности США
Ранее сообщалось, что власти США ввели временный запрет на провоз пассажирами крупных электронных устройств в ручной клади на рейсах из нескольких стран Ближнего Востока и Северной Африки.
Под запрет попали все электронные устройства, кроме мобильных телефонов и медицинских приборов, включая электронные книги, планшетные компьютеры, ноутбуки, фото и видеокамеры.
Запрет коснулся рейсов в США из десяти международных аэропортов, включая воздушные гавани Каира, Аммана, Кувейта, Касабланки, Дохи, Стамбула, Абу-Даби, а также аэропорты Саудовской Аравии (в Эр-Рияде и Джидде) и ОАЭ (в Абу-Даби и в Дубае).
В министерстве внутренней безопасности США отметили, что решение было принято в целях увеличения безопасности во время полетов.
В США запрет вступил в силу 21 марта 2017 года.
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