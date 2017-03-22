Трамп прилетит в Брюссель на саммит НАТО 25 мая

Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите НАТО, который состоится 25 мая в Брюсселе, сообщил Белый дом.

"Президент рассчитывает встретиться с его партнерами по НАТО, чтобы подтвердить нашу серьезную приверженность НАТО, а также обсудить критические для Альянса вопросы, включая коллективные обязательства союзников и роль НАТО в борьбе с терроризмом", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, распространенном во вторник.

Кроме того, как сообщила пресс-служба Белого дома, 12 апреля Д.Трамп примет в Белом доме генсека НАТО Йенса Столтенберга и обсудит вопрос о том, "как укрепить Альянс для ответа на вызовы национальной и международной безопасности".