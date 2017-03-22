Официальное расследование удара авиации на севере Сирии американские военные начали после сообщения о гибели более 40 человек - СМИ

Американские военные начали официальное расследование удара военной авиации на севере Сирии после того, как местные жители сообщили о гибели более 40 человек, передает телеканал CNN со ссылкой на двух представителей Минобороны США.
"Следствие попытается установить более точно, что именно произошло", - рассказали телеканалу источники.
По их данным, расследование было инициировано Объединённым командованием специальных операций, которое проводило миссию.
"Расследование в конечном итоге будет рассмотрено главой Центрального командования США, генералом Джозефом Вотелом, который курирует все военные операции в регионе. Дж.Вотел может либо принять результаты (расследования - ИФ), либо отправить их для дальнейшего рассмотрения военно-правовыми органами", - отметили представители Минобороны США.
Они добавили, что это не уголовное расследование, но оно позволяет назначить следователя, который имеет возможность опросить военнослужащих и пересмотреть засекреченные материалы, чтобы определить, были ли убиты мирные жители.
17 марта официальный представитель Пентагона США Джефф Дэвис заявил, что авиация США нанесла удары не по мечети на севере Сирии, а по расположенному неподалеку зданию, в котором находились десятки боевиков террористической группировки "Аль-Каида".
"Мечеть все еще стоит и относительно цела", - заявил он в пятницу, пообещав обнародовать фотоснимки с места происшествия.
Представитель Центрального военного командования США (Centcom) полковник Джон Томас в свою очередь заявил, что будет проведено расследование, касающееся авиаудара по мечети на севере Сирии.
Полковник отметил, что "мы рассмотрим все обвинения о жертвах среди гражданских лиц, связанные с нанесением удара", добавив, что командование "относится к этому очень серьезно".
Ранее в СМИ поступали сообщения об ударах военной авиации по мечети в провинции Алеппо, в результате которых погибли 42 человека.
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